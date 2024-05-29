ヤギッコリー/八木勇征 FANTASTICS

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商品詳細
何度か袋から開封しておりますが、未使用です。素人保管です。3枚目の粘着部分が気になる方はお控えください。即購入可FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···八木勇征
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