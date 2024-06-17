ポケモンカード・旧裏・フシギバナ

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商品詳細
年数の経過や、カードファイルの移動などにより多少の傷がございます。十分に状態をご確認の上、ご注文ください。発送方法ゆうパケットポストカードスリーブ厚紙による折れ防止雨濡れ防止できる限り迅速に発送致します。
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http://narcologia.ru/goods/browse514091.html
http://narcologia.ru/goods/preference924838.html
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