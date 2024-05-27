【修縁堂】仏教工芸品　木彫仏教　精密彫刻　仏師で仕上げ品 不動明王座像

製品材質：総柘植材製品サイズ：高さ：18cm巾：9cm奥行：9cm手作業で測ったので少しの誤差が有ります（1-2cm以内）。ご注意事項モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。不動明王は酉年生まれの守り本尊(守護仏)です。――人はそれぞれの生まれ年の干支によって、守り本尊が決まっていると言われてます。干支守り本尊は古来より、厄除けや開運の守護仏として信仰されてきました。#仏像#木彫#彫刻#置物#仏壇#法事#仏事#仏様#ご本尊様



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