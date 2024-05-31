ミュシャのオリジナル版画

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商品詳細
1889出版のウジェーヌ・マニュエル（1823〜1901）の詩集「PoesiesduFoyeretduÍEcole」に挿絵としてミュシャが提供した14枚のエッチングの1枚。初版200部。縦長のアール・ヌーヴォーの女性像で知られるミュシャですが、それ以前にもたいへん素晴らしいエッチングの仕事をしていました。額縁36.27窓18.5.13.5詳細は写真をご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture961841.html
http://narcologia.ru/goods/assessor235503.html
http://narcologia.ru/goods/assessor263103.html
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