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ポルノグラフィティ 人体模型
商品番号 P10481427548
商品名

ポルノグラフィティ 人体模型
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 22,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封です。細部まで拘るべくフィギュアなどに使われるABS樹脂を使用し、人体の構造を細部まで表現されています。さらに脳や肺、心臓などのパーツが取り外せる仕様となっております。本人たちの身体をリアルに再現されています。高さ⋯約３０センチボーカルの岡野昭仁とギターの新藤晴一モデルの２体セットです。完全受注生産の商品なので、現在は販売終了していて入手困難かと思われます。#pornograffitti#チャレンジグッズ#アキヒト#ハルイチ#フィギュア
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