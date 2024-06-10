ポルノグラフィティ 人体模型

新品未開封です。細部まで拘るべくフィギュアなどに使われるABS樹脂を使用し、人体の構造を細部まで表現されています。さらに脳や肺、心臓などのパーツが取り外せる仕様となっております。本人たちの身体をリアルに再現されています。高さ⋯約３０センチボーカルの岡野昭仁とギターの新藤晴一モデルの２体セットです。完全受注生産の商品なので、現在は販売終了していて入手困難かと思われます。#pornograffitti#チャレンジグッズ#アキヒト#ハルイチ#フィギュア



ポルノグラフィティ、今度は人体模型を発売でファン度肝 2体セットで3 ...



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ポルノグラフィティ、人体模型を発売 | BARKS



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またやったのか！ ポルノグラフィティ、ついに“リアルな人体模型”を ...



ポルノグラフィティ、ついに“リアルな人体模型”を販売 「どうしてこう ...



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