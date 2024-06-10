ポルノグラフィティ 人体模型

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商品詳細
新品未開封です。細部まで拘るべくフィギュアなどに使われるABS樹脂を使用し、人体の構造を細部まで表現されています。さらに脳や肺、心臓などのパーツが取り外せる仕様となっております。本人たちの身体をリアルに再現されています。高さ⋯約３０センチボーカルの岡野昭仁とギターの新藤晴一モデルの２体セットです。完全受注生産の商品なので、現在は販売終了していて入手困難かと思われます。#pornograffitti#チャレンジグッズ#アキヒト#ハルイチ#フィギュア
http://narcologia.ru/goods/providence703694.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate345677.html
http://narcologia.ru/goods/marshal368480.html
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