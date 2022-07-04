THEORALCIGARETTES☆山中拓也☆Tシャツ☆数回着用のみ

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写真のものと同じになります！状態はとても綺麗です。サラサラしているので、着心地がとても良いです！かっこいいです！山中拓也くんのファンの方、いかがでしょうか？よろしくお願い致します！#オーラルシガレッツ#THEORALCIGARETTES#オーラル