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(縁起もの)七宝焼き 赤富士の絵
商品番号 Q66611614095
商品名

(縁起もの)七宝焼き 赤富士の絵
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 4,600 円
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商品詳細

祖父が大切に飾っていたものです。額は汚れていたので外しました。こちらはおつけしません。新しい額にいれていただくと使えると思います。木の台紙の大きさ、素人採寸ですが縦32.5センチ横43.5センチ赤富士の絵の大きさ25センチ×13センチ
http://narcologia.ru/goods/slide79987.html
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