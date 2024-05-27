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- (縁起もの)七宝焼き 赤富士の絵
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商品詳細
祖父が大切に飾っていたものです。額は汚れていたので外しました。こちらはおつけしません。新しい額にいれていただくと使えると思います。木の台紙の大きさ、素人採寸ですが縦32.5センチ横43.5センチ赤富士の絵の大きさ25センチ×13センチ
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