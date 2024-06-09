GARNET CROW オルゴール バタフライ・ノット

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商品詳細
GARNETCROW受注生産品のオルゴールです。購入後暗所にて保管していましたが、撮影と動作確認のために取り出しました。ネジを巻いて音が鳴ることを確認済みです。外箱と本体のフチに細かい傷があります。申し訳ございませんが値下げ交渉と神経質な方のご購入はご遠慮ください。#GARNETCROW#ガーネットクロウ
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