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t-h1361　つぼつぼ蒔絵　朱漆中棗　京塗　茶道具　抹茶　漆芸　金彩
商品番号 W71901128424
商品名

t-h1361　つぼつぼ蒔絵　朱漆中棗　京塗　茶道具　抹茶　漆芸　金彩
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径6.6㎝　高さ7.0㎝詳細は画像をご覧下さい。※寸法に若干の誤差が生じる場合もございます。目安として御参考下さい。年代物の古物骨董になりますので、その点をご理解いただける方がおられましたらよろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#レトロ　#インテリア　#雑貨骨董　アンティーク　レトロ　アート　インテリア　和雑貨　古美術品　明治　大正　昭和種類...茶道具
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