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神次元ゲイム ネプテューヌV
商品番号 H90110327762
商品名

神次元ゲイム ネプテューヌV
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「神次元ゲイムネプテューヌV」アニメイト実りの秋ゲーム収穫祭ポイント交換景品パープルハートB3布タペストリー使用しておりました為紐や棒の先などに軽い日焼けがありますが他には目立つような傷や汚れはありませんポイント交換品ですので非売品です(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)☆☆☆☆☆☆☆☆かなりレアかと思います！お好きな方は是非いかがでしょうか？(≧∇≦*)★☆★☆☆★☆他に出品しているタペストリー纏めです↓#ユイタペストリー纏め★★★★★元の外袋ありませんが目立つような傷や汚れはありませんお店みたいな完美品をお求めの方神経質な方は、購入をお控え下さい(\u003e\u003c)★★★★★★★他の出品物も複数お買い上げ頂いた場合はまとめ買い割引させて頂きます(〃^ー^〃)※※※※※※※他のアプリにも出品しているので早い者勝ちです！売り切れの際はご容赦下さいませ(´；ω；`)♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
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