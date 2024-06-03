安室奈美恵 グッズ♡ 直筆サイン

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2007年PLAYTOURで群馬県民会館に来た時に先着で直筆サイン入りだったときのグッズになります。折りたたんで保管していたので、折り目シワあります。未使用ですが入っていたビニール袋はありません。他でも出品している為急に削除する場合があります