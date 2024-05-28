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Ghibline 2（ジブリン2）/ Aello（アエロ）
商品番号 J11376003311
商品名

Ghibline 2（ジブリン2）/ Aello（アエロ）
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース定価27,200円ティップオープニング:1.55mmムートンストアとGottsuのコラボマウスピース“Ghibline2”（ジブリン2）のエボナイト仕様。通常の黒・白は材質の都合上、削れやすいと言われていますが、こちらのAelloは形状の設計は同じままエボナイトで製作されたものになります。黒白に比べて音色の深みが特徴的だと思います。傾向としてはバンドレンマウスピースにより近い印象を受けます。個体差的に、普段から開きの広い系統のマウスピースをお使いの方なら違和感なく使用できると思います。(S80やソロイストなど)
http://narcologia.ru/goods/monophonic729812.html
http://narcologia.ru/goods/message69027.html
http://narcologia.ru/goods/perforce507765.html
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