Ghibline 2（ジブリン2）/ Aello（アエロ）

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種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース定価27,200円ティップオープニング:1.55mmムートンストアとGottsuのコラボマウスピース“Ghibline2”（ジブリン2）のエボナイト仕様。通常の黒・白は材質の都合上、削れやすいと言われていますが、こちらのAelloは形状の設計は同じままエボナイトで製作されたものになります。黒白に比べて音色の深みが特徴的だと思います。傾向としてはバンドレンマウスピースにより近い印象を受けます。個体差的に、普段から開きの広い系統のマウスピースをお使いの方なら違和感なく使用できると思います。(S80やソロイストなど)