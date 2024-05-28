ロングトミカ　TADANO　ハイドロクレーン　TG-452　日本製

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商品詳細
TOMICA 多田野(タダノ) ハイドロクレーンです。TG-452 NO.L5本体のみです。付属品はありません。塗装ハゲ、色褪せ等有ります。状態は写真にてご確認ください。詳しい状態お知りになりたい方はコメント下さい。写真追加致します。お子様がトミカお好きな方、ご自身がトミカ好きな方いかがでしょうか？ジャンル（ミニカー）...車グッズ種類...トミカ種類...はたらく車
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