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ロングトミカ　TADANO　ハイドロクレーン　TG-452　日本製
商品番号 T99593762098
商品名

ロングトミカ　TADANO　ハイドロクレーン　TG-452　日本製
ブランド名 トミカ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOMICA　多田野(タダノ)　ハイドロクレーンです。TG-452　NO.L5本体のみです。付属品はありません。塗装ハゲ、色褪せ等有ります。状態は写真にてご確認ください。詳しい状態お知りになりたい方はコメント下さい。写真追加致します。お子様がトミカお好きな方、ご自身がトミカ好きな方いかがでしょうか？ジャンル（ミニカー）...車グッズ種類...トミカ種類...はたらく車
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