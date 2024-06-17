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《R》桃山時代 古備前 伊部手 千段巻矢筈口水指 木箱 （230407F2）
商品番号 D85008108873
商品名

《R》桃山時代 古備前 伊部手 千段巻矢筈口水指 木箱 （230407F2）
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 19,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きましてありがとうございます。古備前伊部手千段巻矢筈口水指で御座います。桃山時代のお品物になります。口周りに小さなカケ（釉の剥がれ）箇所有り。割れ等目立った傷み無し。蓋縁に塗り直し箇所有。サイズ径約16㎝×高さ約17.5㎝木箱付その他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱はメルカリのシステム上不可となっております。当ページ（メルカリ）で掲載している写真及び文書を引用・転載することを禁止します。#時代#古備前#水指#茶道具
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