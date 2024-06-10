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ポケモンカード　ポケカ　リザードン　デッキ用　11枚セット
商品番号 A72918879636
商品名

ポケモンカード　ポケカ　リザードン　デッキ用　11枚セット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リザードン　デッキ構築用　11枚セットです。リザードンexsr2枚リザードンexrr2枚かがやくリザードンk1枚基本ほのおエネルギーur1枚基本ほのおエネルギーsr1枚基本ほのおエネルギー1枚←若干傷ありヒトカゲc2枚リザードu1枚自引き後保管していたもので、プレイには使用しておりません。折れ水濡れしないように梱包してお送りいたします。
http://narcologia.ru/goods/procurement442433.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral385632.html
http://narcologia.ru/goods/cotton421461.html
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