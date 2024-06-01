美品　Epiphone SpecialModel Express トラベルギター

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ご覧いただきありがとうございます当サイトの購入相場から金額を設定し、送料高騰などもあり価格交渉お受けしておりませんので悪しからずご了承ください。ご購入に関する注意点をプロフィールに記載しておりますので、御一読お願い致します。ショートスケールのトラベルギターで、女性やお子様でも弾きやすいかと思います。アンプを通せば、一般的なエレキギターと変わらぬサウンドが楽しめ、幅広くご使用になれるギターです。メンテナンス済みです。（弦高調整、オクターブ調整、フレット磨き、指板レモンオイル、全体的なクリーニング）弦高 1弦1F≒0.5mm12F≒1.6mmボディー 黒系 ネック ボルトオン メイプル 指板 ローズウッドスケール 568mmナット幅43mm24フレット3wayセレクター重量約2.8g（アナログ測り）外観の状態は目立つ傷などないですが、ごく僅か打痕や薄いスレ、がございます専用ソフトケースが付属いたします。コンディションは良好です！フレットは8割以上程度です電気系統は正常です。出力も安定して各ノブとも正常に反応トラスロッドは余裕があります（調整歴はないと思います）通常ピッキングでビビりはございません弦は消耗品（おまけ程度）とお考えください。プチプチと一部段ボールで梱包しての発送となります。（梱包はリサイクル品）専用はお断りさせていただいております。73g2099068462シリーズ...LesPaulアクセサリー・パーツ...ケース