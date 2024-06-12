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フェンダー ザ・ツイン　赤ノブ
商品番号 F22841133340
商品名

フェンダー ザ・ツイン　赤ノブ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 23,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプ種類···その他アンプ重量···25kg〜幅···440mm～高さ···200mm～奥行き···300mm～350mm未満機材入れ替えの為出品しました。3年程前に中古品で購入して先週もスタジオで使用しました。中古品なので、神経質な方はご遠慮下さい。背面の板が中で補強してあったので、木を買ってきて自分で色塗ってつけてあります。もともとの物もあります。
http://narcologia.ru/goods/waveform114117.html
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