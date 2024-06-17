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- セール中…リトル・ミックス直筆サイン入り超 大型写真…Little Mix②
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商品詳細
セール中商品…リトル・ミックス直筆サイン入り超大型フォト…LittleMix新品…極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、シリアル番号付きの直筆サイン証明書…証明書も一緒にお届け致します。リトル・ミックス2011年に結成されたイギリスの4人組のガールズグループ。「Xファクター」第8シーズンの優勝者である。 出身地： イギリスロンドン (2011年)活動期間： 2011-アルバム： グローリー・デズ、 LM5、 ゲットウィアード、 ディーエヌエー、 サルート、メンバーペリー・エドワーズジェシー・ネルソンリー・アン・ピノックジェイド・サールウォール値下げは出来ません…即購入で構いません。 こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/ambassador968806.html
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