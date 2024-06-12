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PLAYTECH エレキギター プレイテック 初心者 レッド 赤 ストラップ付き
商品番号 B10971364450
商品名

PLAYTECH エレキギター プレイテック 初心者 レッド 赤 ストラップ付き
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PLAYTECHエレキギタープレイテック初心者レッド赤ストラップ付き家族が自宅にて大切に保管しておりましたが、使用しなくなったとのことで、出品致します。家族所有の為、品番等詳しいことは分かりかねます。初心者向けのエレキギターかと思います。写真にてご判断くださいませ。使用に伴う古傷等が一部ございます。写真にあるもので全てです。商品の状態等は写真にてご確認くださいませ。※あくまで中古品になりますので、ご理解頂ける方のみ是非ご検討ください。
http://narcologia.ru/goods/message490427.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral607232.html
http://narcologia.ru/goods/composite272754.html
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