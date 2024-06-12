PLAYTECH エレキギター プレイテック 初心者 レッド 赤 ストラップ付き

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PLAYTECHエレキギタープレイテック初心者レッド赤ストラップ付き家族が自宅にて大切に保管しておりましたが、使用しなくなったとのことで、出品致します。家族所有の為、品番等詳しいことは分かりかねます。初心者向けのエレキギターかと思います。写真にてご判断くださいませ。使用に伴う古傷等が一部ございます。写真にあるもので全てです。商品の状態等は写真にてご確認くださいませ。※あくまで中古品になりますので、ご理解頂ける方のみ是非ご検討ください。