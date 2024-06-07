legend ストラトキャスタータイプ(改造あり)

商品ページご覧頂きありがとうございます。legendストラトキャスタータイプの出品となります。キズ、打痕等ありますが、音出し確認出来ております。バックパネル欠品、アームは付属いたします。また、ジャックとコンデンサを交換しております。(コンデンサはオレンジドロップを使用しました)legendは複数本所有してきておりますが、中でもネックが薄めで弾きやすい個体と感じます。特に改造用の素体を探している方いかがでしょうか？プチプチとダンボール切り貼り梱包で発送致します。



Legend ストラトキャスタータイプLST-Z 3TS新品在庫状況をご確認 ...



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