legend ストラトキャスタータイプ(改造あり)

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商品詳細
商品ページご覧頂きありがとうございます。legendストラトキャスタータイプの出品となります。キズ、打痕等ありますが、音出し確認出来ております。バックパネル欠品、アームは付属いたします。また、ジャックとコンデンサを交換しております。(コンデンサはオレンジドロップを使用しました)legendは複数本所有してきておりますが、中でもネックが薄めで弾きやすい個体と感じます。特に改造用の素体を探している方いかがでしょうか？プチプチとダンボール切り貼り梱包で発送致します。
http://narcologia.ru/goods/unusable344074.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford194073.html
http://narcologia.ru/goods/cotton527761.html
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