浅岡雄也　2004年ツアーパンフレット

浅岡雄也2004年ソロツアーパンフレットコトノハ約20年ほど前のパンフレットです。長年クローゼットに保管してましたがシワ、ヨレ、汚れがあります。ホッチキスの止めが取れてる箇所があります。必ずご了承下さい。#浅岡雄也#パンフレット



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