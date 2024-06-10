浅岡雄也　2004年ツアーパンフレット

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商品詳細
浅岡雄也2004年ソロツアーパンフレットコトノハ約20年ほど前のパンフレットです。長年クローゼットに保管してましたがシワ、ヨレ、汚れがあります。ホッチキスの止めが取れてる箇所があります。必ずご了承下さい。#浅岡雄也#パンフレット
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