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模型飛行機 KLM オランダ航空 B747 LED 1/150 コレクション
商品番号 P68331457295
商品名

模型飛行機 KLM オランダ航空 B747 LED 1/150 コレクション
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 5,658 円
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商品詳細

#ユニバーサルショップの模型飛行機●即購入OKです。KLMオランダ航空ボーイング747-400航空機模型です。夜間飛行のライトの点灯はUSBケーブルによる充電式です。手をたたくなど音や振動に反応して点灯します。＜詳細＞全長：約45cm全幅：約50cm　スケール：1/150ご自宅のインテリア、プレゼントとしても喜ばれる逸品です。-------------------------------------------KLMオランダ航空（ケイエルエムオランダこうくう、オランダ語:KoninklijkeLuchtvaartMaatschappij、英語:KLMRoyalDutchAirlines）は、オランダにおけるエールフランス‐KLM傘下の航空会社。オランダのいわゆるフラッグ・キャリアである[1]。1919年10月7日設立[2]。略称のKLMのオランダ語での発音は「カーエルエム、カーエレム」に近い。-------------------------------------------#航空機模型#飛行機模型#オランダ航空#ユニバーサルショップ2009-40C20-125
http://narcologia.ru/goods/peroration850315.html
http://narcologia.ru/goods/injure926067.html
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