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Remo ジャンベ 24×58 希少　早い者勝ち
商品番号 E94752557275
商品名

Remo ジャンベ 24×58 希少　早い者勝ち
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 11,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Remoのジャンベです。Danと書かれているケースとドラムの表面を傷つけないようにクッションが付属であります。必要ない場合は購入後の取引メッセージにてよろしくお願いします。このサイン入りのものは現在もう製造されていないようです。[商品概要]ボディーにさまざまな木材のチップを特殊加工した「アコースティコンR」を使用したREMOジャンベ。貴重な天然木の保護にもつながっています。ヘッドは全て独自技術によるプラスチック製。コメントで質問していただいたらできる限りしっかりと対応いたします。よろしくお願いします。種類···ジャンベアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
http://narcologia.ru/goods/reboot718836.html
http://narcologia.ru/goods/moisture871069.html
http://narcologia.ru/goods/conception152257.html

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