F587 永楽善五郎 呉須赤絵 酒盃 永楽妙全 (十四代 室) 盃 ぐいのみ ...

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F587永楽善五郎呉須赤絵酒盃永楽妙全(十四代室)共箱盃ぐいのみ酒器----------------------------------------------------------------------------- 口径 6.2cm高さ 4.3cm目立った傷なく良い状態です。 -------------------------------------------------------------------ご覧いただきありがとうございます。中古品・古美術品としての出品でございます。画像をご確認の上、ご理解の上お求めくださいますようお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。