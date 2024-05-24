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ソプラノサックス　マウスピース　セルマー　S80 C⭐︎
商品番号 P37046077534
商品名

ソプラノサックス　マウスピース　セルマー　S80 C⭐︎
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 4,783 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用です。6月頭くらいに楽器店でソプラノサックスを購入した時に付いてきたマウスピースです。セルマーのS80のC⭐︎です。元々持っているマウスピースがあって、使わないので出品をします。そのままの付属なので、選定はしてないです、個体差あるのでそこはご了承ください。初期傷などもあるかもしれないです。セルマーのマウスピースパッチ付きプチプチで包んで発送します。定価19200円種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースいいねで値下げします、コメントください。
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