ソプラノサックス　マウスピース　セルマー　S80 C⭐︎



セルマー ソプラノサックスマウスピースS80｜ 管楽器専門店 永江楽器



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新品未使用です。6月頭くらいに楽器店でソプラノサックスを購入した時に付いてきたマウスピースです。セルマーのS80のC⭐︎です。元々持っているマウスピースがあって、使わないので出品をします。そのままの付属なので、選定はしてないです、個体差あるのでそこはご了承ください。初期傷などもあるかもしれないです。セルマーのマウスピースパッチ付きプチプチで包んで発送します。定価19200円種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピースいいねで値下げします、コメントください。