￼井土英世志作品/シリーズ人間関係より

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商品詳細
井土英世志作品￼/シリーズ人間関係よりNo.9作品サイズ:縦24センチx横41センチx厚み2センチ、パネルにキャンバス張り、アクリルペイント、作家サインあり、１点￼もの、井土英世志HideyoshiIdo/Japan受賞/入選1993年、93年度JPS展優秀賞「配電盤」日本写真家協会、2000年、APA2000入選￼「Plans」社団法人日本広告写真協会、2007年、神戸ビエンナーレ2007「アーティスティック・フォトコンペ、入選「Botanical」神戸市2009年、神戸ビエンナーレ2009「アーティスティック・フォトコンペ、￼優秀賞 神戸市2017年、TheLensCultureStreetPhotographyAwards2017入選「詫び寂び」USA2020年、LuxembourgArtPrize2020芸術功労証書授与 Luxembourgその他、写真集、個展、パブリックコレクションあり
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井土英世志写真事務所 | Photographer
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