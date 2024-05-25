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商品詳細
♪♪ご覧いただきありがとうございます♪♪こちらの商品は、稀少な国産1970年代製の輪っかロゴのセミアコモデルになります！状態といたしましては、・ネックの反りは使用上感じない・ネックがやや細くなってきている感覚がする・やや指板の減りありという状態です。感覚的な表現になってしまい申し訳ありません(^^;)、、その他、特に異常は感じておりません。ーーーーーーーーーーーーーご覧いただきありがとうございました♪疑問点などございましたら、お気軽にコメントでお待ちしております！#ギター#エレキギター#セミアコ#セミアコースティックギター#音楽#楽器#ヴィンテージ#ジャパンヴィンテージ#国産#日本製#グレコ#Greco#稀少#レア#年代物#輪っかロゴ#赤#レッド#バンド
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Greco グレコ SA-700R 稀少 輪っかロゴ - エレキギター
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Greco グレコ SA-700R 稀少 輪っかロゴ-
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Greco グレコ SA-700R 稀少 輪っかロゴ-
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