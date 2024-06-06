掛軸　翠涛　雪景色　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 翠涛 雪景色 掛け軸肉筆（絹本 手描き）【状態】骨董品 シワ オレ シミ あります。大変に古い掛け軸です。経年の劣化があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１９８ｃｍ×よこ６１ｃｍ180815 M サ37 掛軸 翠涛 雪景色にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/influenza206393.html
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