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掛軸　翠涛　雪景色　掛け軸　骨董品
商品番号 K34215229301
商品名

掛軸　翠涛　雪景色　掛け軸　骨董品
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　翠涛　雪景色　掛け軸肉筆（絹本　手描き）【状態】骨董品　シワ　オレ　シミ　あります。大変に古い掛け軸です。経年の劣化があります。普通に掛けてお使いいただける状態です。（状態は画像でよくご確認ください）【サイズ】たて１９８ｃｍ×よこ６１ｃｍ180815　M　サ37　掛軸　翠涛　雪景色にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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