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- 値下★北海道犬★親子★藤の丘 美夜之窯 干支置物 アイヌ犬
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商品詳細
値下げ致しました。■他にも出品中の為、購入希望の方は必ず質問よりご連絡お願いします。譲り受けたのですが、当方詳しく無くずっとしまっているのがもったいないと思い出品致しました。かなりしっかりしていて重さがあります。箱にイタミはありますが、陶器自体はきれいです。北海道犬好きな方いかがでしょうか？サイズが分かりやすいように、横にペットボトルを置きました。
http://narcologia.ru/goods/perpetual927746.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis775844.html
http://narcologia.ru/goods/browse804791.html
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