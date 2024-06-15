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三味線　箪笥　２丁収納可　保管ケース
商品番号 K96868902305
商品名

三味線　箪笥　２丁収納可　保管ケース
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 8,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品の状態】・通常使用によるスレがあります。・中古品ではありますが比較的きれいな商品です。【付属品】・本体のみ。【サイズ】・寸法…間口30cm×奥行30cm×高さ120cm・材質…主在/MDFボード・仕上…ウレタン塗装・其也…ラシャ内張り、和紙風ワーロン張り・下段に引出収納もあります。【メンテナンス項目】簡易クリーニングとアルコール消毒を実施しておりますので、気持ちよく御使用いただけます。☆タバコ臭や、ペット臭等は、ありません。中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照の上、御購入下さい。商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。【送料無料、即購入OKです。】【発送】・安心安全の匿名発送、メルカリ便です。・1日〜2日以内に発送致します。・プチプチや緩衝材で丁寧に梱包して発送致します・送料無料↓他にもたくさん出品しております↓#shinba他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。#三味線　#三味線たんす　#たんす#箪笥
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