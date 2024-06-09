[送料無料] 琴伝流　エレキ大正琴　敷島３台　かえで１台　セット

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ご覧いただきありがとうございます。琴伝流 エレキ大正琴 敷島３台 かえで１台 セットです。使用に伴うスレや小傷はありますが、目立った大きな傷やヒビ割れなどはなく、全体的に綺麗だと思います。現状品となります、宜しくお願いします。発送時は外箱がありませんので、ケースを丁寧にプチプチにて梱包してお送りします。発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。即購入歓迎です。何かありましたらコメント欄からお願い致します。琴種類···その他アクセサリー・パーツ