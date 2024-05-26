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パリ・サンジェルマン 人気選手 フィギュア 7種 ネイマール他
商品番号 V27875536444
商品名

パリ・サンジェルマン 人気選手 フィギュア 7種 ネイマール他
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）...サッカーパリ・サンジェルマンの人気選手のフィギュアになります。11～12㎝程度の大きさです。ネイマールキリアン・エムバペチアゴ・シウバダニエウ・アウベスアンヘル・ディ・マリアマルキーニョスエディンソン・カバーニの計7体です。少し古い商品ですので、現在の所属と違う場合があります。海外製品です。外箱に傷があるものもありますのでご理解の上、ご購入ください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce330455.html
http://narcologia.ru/goods/perforce803465.html
http://narcologia.ru/goods/pompous405523.html
パリ・サンジェルマン 人気選手 フィギュア 7種 ネイマール他
パリ・サンジェルマン 人気選手 フィギュア 7種 ネイマール他 - スポーツ
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