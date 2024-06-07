古墨 曹素功十一世孫麟伯 超貢漆煙

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商品詳細
ご覧頂き、ありがとうございます！プロフィールにある、簡単な≪店舗のルール≫参照の上、それに添える方のみ、お取引お願いします。ご面倒かとは思いますが、トラブル防止のため宜しくお願い致しますm(__)m============即購入OKです！他にも墨を出品しています。まとめ買いされる方には勉強させていただきますので、コメントください。徽歙曹素功十一世孫麟伯製存古堂祖父の趣味で、少し使用済みです。ひび等は写真にてご確認お願いします。1973年に中国で購入したようで、箱が少し劣化しています。また箱裏に祖父のメモが書いてありますが、墨本体はよく枯れているものと思われます。#古墨#中国墨#固形墨#習字#松煙墨#習字道具#徽歙曹素功十一世孫麟伯#唐墨
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