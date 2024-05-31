G\u0026L ストラトキャスター　セミハードケース付

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商品詳細
タイプ···ストラトキャスタータイプ数年前に購入しましたが、ほとんど弾かずにいたので売りに出そうと思います！傷も見当たらないです。フレットも全く減っておりません！また、付属のセミハードケースをお付けします！動作確認済みです#G\u0026L#ギター#ストラトキャスター#ソリッド#フェンダーシリーズ···その他タイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドタイプ···ストラトキャスタータイプタイプ···ストラトキャスタータイプボディタイプ···ソリッドシリーズ···その他
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