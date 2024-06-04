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スターダム　渡辺桃選手　直筆サイン入り手形写真付き色紙
商品番号 T75292232475
商品名

スターダム　渡辺桃選手　直筆サイン入り手形写真付き色紙
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）···その他グッズ種別···色紙サイン有無···有り性別···女
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