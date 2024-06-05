Sexy Zone セクシーゾーン 松島聡 グッズ まとめ売り 約60点✨

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SexyZoneセクシーゾーン松島聡グッズまとめ売り約60点✨写真のものが全てです。写真2枚目・うちわ✕3枚（2016、2017年）2017年、凹みあり・ミニうちわ（2016サマパラ）・パンフレット✕3冊・タオル等✕4枚写真3枚目・クリアファイルA4✕12枚写真4枚目・クリアファイルA4✕4枚未開封品✨（1セット2枚入り）・ミニクリアファイル✕3枚・ポストカード✕4枚 クリアフォト、CD、コースター、パズル、 カレンダー、チャーム、フレグランス写真5.6枚目・エコバッグ✕1枚・ペンライト✕3本（点灯確認済）・松島くんステッカー✕11枚 フォトカード、Tシャツ、アクスタ、銀テ、 DVD（1016サマパラDISC.4のみ）以上約60点まとめ売りになります。新品・未開封のものから、汚れ、キズ等あるもの、外袋があっても痛みがあるもの、外袋が無いものもあります。そのまま箱に入れて発送させて頂きます。⚠ペンライトは全て点灯確認済です。また元々電池が無いものがあります。電池が無い分に関してはご用意下さい。⭐バラ売りをご希望の方は希望の商品と金額をコメント下さい。まとめ売りなのでお安く出品しております。その為、送料の関係でご希望に添えない場合もあります。何卒ご了承下さい。自宅保管品・中古品にご理解頂ける方宜しくお願いします。※何かありましたらコメント下さい(^^)プロフィールご覧の上、ご購入宜しくお願いします。♦出品中のSexyZoneのグッズ等です✨ ↓#EnricoSZグッズ種類...その他M-01.02