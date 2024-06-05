DRAWMER DL241XLB 2チャンネル コンプレッサー

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商品詳細
※電源ケーブル付属します2チャンネルのオートコンプレッサーです。名器と言われるだけあって、ちょっと適当に設定してもいい感じにまとまります。普通に使用している限りはガリ、不具合などありませんでした。厳密に調査した訳ではないので、NCNRでお願いできる方のみ落札していただければと思います。写真など、他に必要なものがあればお気軽にご質問ください。#DTM#midi#アウトボード#アナログ
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