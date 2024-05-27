セブチ シーグリ 2022

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2022seventeenseason'sgreetingセブチシーグリ2022すべて開封済みトレカなし、その他全てありデジタルコード未確認(使用済みかどうか不確定)タグ≫ウジ5枚目のとおり、袋柔らかいため破れあります。(外袋のため目立った傷や汚れなしにしております)その他、海外製品ですので初期スレなどがある可能性もございます。ご理解いただける方にお譲りいたします。防水加工、緩衝材で梱包し発送いたします。その他グッズ→#ハナシロ_エスクプス#ハナシロ_ジョンハン#ハナシロ_ジョシュア#ハナシロ_ジュン#ハナシロ_ホシ#ハナシロ_ウォヌ#ハナシロ_ウジ#ハナシロ_THE8#ハナシロ_ミンギュ#ハナシロ_ドギョム#ハナシロ_スングァン#ハナシロ_バーノン#ハナシロ_ディノ【検索用】SEVENTEENセブチ세븐틴S.COUPSエスクプススンチョルジョンハンジョシュアジスジュンホシウォヌウジTHE8ミョンホミンハオミンギュDKドギョムスングァンバーノンディノ