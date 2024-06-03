【現代】五台県五台山蒼青石何其仁銘蘭亭長方硯

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何其仁作 蘭亭硯-



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神保町の書道屋で同じものが25万円で販売されていました。縦28.5cm、横17.6cm、厚さ8cm蘭亭硯は、硯の全面に王羲之の蘭亭会を図案化して彫り込んだ硯で、陸部分以外は全面に彫図され、背面には、蘭亭集序の前半部分が刻字されている。蘭亭硯彫工として有名な「何其仁」の銘が一應刻されているが、本歌では無く、倣「何其仁」品である。本品は、端渓緑石として売られていたが、所謂綠端とは異なり、蒼灰色・灰青色を呈して青石と称した方が良い。石質や色調から考えるに、山西省五台県の五台山緑石ではないのかと思われる。