【額付】藤城清治「月光のチェロ」【作家直筆サイン】【送料無料】



アートポスター 月光の響（小）



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藤城清治美術館（公式ホームページ）



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約１００点の作品を展示販売 「藤城清治版画展」開催 | 株式会社大丸 ...



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額も含めて状態の良い作品を出品しております。よければ「いいね！」・「出品者フォロー」をして頂けると喜びます！どうぞよろしくおねがいします。■状態・作品上部に緩やかな波打ちがございます作品、額に目立ったキズや汚れはございません■作品説明技法 リトグラフ限定部数 131/250サイン 作家直筆サイン■サイズ画寸 56.8×75cm額寸 85×100.5×2.5cm■付属品アクリル板使用額保存用箱付き取付用フック付き版元保証書付属■配送方法ビニール素材の梱包材を使用し、丁寧に行います#藤城清治その他作品はこちら