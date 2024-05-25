B.C.RICH　モッキンバード　DIMARZIO 搭載

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商品詳細
B.C.RICH モッキンバード チェリーサンバーストヒデさん使用するタイプのモッキンバードです。リペアショップにて全て調整済み。ピックアップは、フロント・リアともにディマジオに交換済み。ブリッジは、新品ゴトー製に交換。ペグも新品madeinJapanに交換。ヘッド裏にサインあり。(このギターを譲り受けたのが、20年前以上なので、どなたのサインか忘れました)ボディは、薄型なので、かなり軽く弾きやすいです。フレットも7～8割あり、ボディ等の傷は、ほとんどありません。ネックはボルトオンタイプです。かなり良い状態でしあがっています。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/calling485350.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture670141.html
http://narcologia.ru/goods/protein512834.html
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