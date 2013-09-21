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- B'z エンドレスサマー シークレットチャーム 2013.9.21 神奈川
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商品詳細
【新品・未使用・未開封】B'zビーズ LIVE-GYMライブジム プレジャーPleasure2013ENDLESSSUMMERエンドレスサマ エンサマB'zデビュー日9/21横浜日産スタジアムの会場限定のシークレットチャームです。銀テープ付きです。自宅保管しておりました。銀テは少し左側にヨレがあります。神経質な方はご購入をお控えください。以上の点ご理解のうえ、ご検討・ご購入よろしくお願いいたします。B'z稲葉浩志松本孝弘人気グループ···B'z
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