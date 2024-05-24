S.H.フィギュアーツ アイアンマン マーク3

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商品詳細
S.H.フィギュアーツアイアンマンマーク3#BANDAI#『アイアンマン』シリーズマーベルコミック#アイアンマン#S_H_フィギュアーツアイアンマンマーク3フィギュア種類...コレクションフィギュアスケール...1/18株式会社バンダイの商品です。◆15.0cm✕4.0cm✕18.0cm(パッケージサイズ)全高約15.0cm(フィギュアサイズ)◆箱に数ヶ所の小傷、両側面のテープ貼付は購入時にありました。◆未開封のため新品ですが、到着後の開封時に破損等を発見された場合、個人出品のためご返品等の対応を致しかねますので、ご理解、ご納得の上でご購入くださいますようお願い申し上げます。◆発送のタイミングは、ご入金手続き後、2～3日をメドに対応させて頂く予定ですが、仕事の都合、予期せぬ私用等で遅延する場合もございますので、どうかご了承ください。
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