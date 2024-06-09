1/400 SOCATEC製ダイキャストモデル/ エールフランス /コンコルド

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1/400SOCATEC製ダイキャストモデル/AirFranceエールフランス/コンコルド/美品・SOCATEC製ですが、仕上がりはGemini、ドラゴン等と変わらず、満足いただけるダイキャストモデルです。・展示台座はなし。・コンコルドの機首部は可動しません。・展示履歴１日のみ。・箱にダメージ、へこみ有り。