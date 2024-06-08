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お値下げ中　新品　中国微墨 古墨 寿 老胡開文精製 書道
商品番号 A21945355607
商品名

お値下げ中　新品　中国微墨 古墨 寿 老胡開文精製 書道
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国微墨老胡開文精製「寿」約11.6×8.3cm47g細部までキレイに描かれています。未使用です。年代物ですので、ご理解頂ける方に。お値下げ中です。お値下げ不可即購入OKです。他にも墨や書道用品等をたくさん出品しています。同梱可能です。#書学大系#日本書学大系#研究篇#天来書院#二玄社#種谷扇舟#書の古典#美術館#弘法大師#西狭頌#木簡#書跡名品叢刊#現代書法創作大系#古今楹聯彙刻　#温泉銘#中国湖筆#墨書道・習字用品...墨
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