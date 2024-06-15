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商品詳細
日本画 蝶 額装絵のサイズ 18cm×14cm（素人採寸ですが、おそらくF0号サイズ）額サイズ34cm×30cm高級感のある額装の日本画です。専用の布袋と箱が付属します。破損防止のため、ガラス面にマステなど糊の残らないテープを十字に貼らせていただきます。宅配便の受取時間のご指定があれば、購入時にお知らせください。その他、ご質問等お気軽にどうぞ。絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···動物#和モダン #インテリア #オフィスインテリア
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http://narcologia.ru/goods/moisture34969.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln340402.html
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