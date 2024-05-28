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迫田さおりレプリカユニフォームとTシャツセット
商品番号 P48773688623
商品名

迫田さおりレプリカユニフォームとTシャツセット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 14,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

最終値下げ！！週明けには削除致します。元全日本バレーボール女子の迫田さおりさんの選手時代のレプリカユニフォームとレプリカTシャツのセットです。本人からいただいた直筆サイン色紙も2枚お付け致します。東レアローズのタオルと優勝記念Tシャツもお付け致します。タグ付き新品未使用品でサイズはユニフォームがレディースＬ、レプリカTシャツはMサイズです。今ではかなり希少な品だと思います。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder997775.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial504716.html
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