迫田さおりレプリカユニフォームとTシャツセット

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最終値下げ！！週明けには削除致します。元全日本バレーボール女子の迫田さおりさんの選手時代のレプリカユニフォームとレプリカTシャツのセットです。本人からいただいた直筆サイン色紙も2枚お付け致します。東レアローズのタオルと優勝記念Tシャツもお付け致します。タグ付き新品未使用品でサイズはユニフォームがレディースＬ、レプリカTシャツはMサイズです。今ではかなり希少な品だと思います。よろしくお願い致します。