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ゼンハイザー　ダイナミックマイク　e935
商品番号 F62240494900
商品名

ゼンハイザー　ダイナミックマイク　e935
ブランド名 ゼンハイザー
特別価格 税込 5,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

e935SENNHEISERゼンハイザーのダイナミックマイクのe935です。数年前に購入しましたが、使用回数は1,2回ほどでほとんど使用していないため、出品致します。写真2枚目の通り付属品もすべてお付け致します。#SENNHEISER#e935
http://narcologia.ru/goods/symmetric402645.html
http://narcologia.ru/goods/cotton888361.html
http://narcologia.ru/goods/cotton825461.html
E935　ボーカル用　単一指向性
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