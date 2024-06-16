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茶道具 掛軸 大徳寺塔頭黄梅院 宮西玄性 無事是貴人
商品番号 S58477169856
商品名

茶道具 掛軸 大徳寺塔頭黄梅院 宮西玄性 無事是貴人
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 8,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大徳寺黄梅院前住職宮西玄性（1904~1982）無事是貴人若干シミがありますが経年の割には状態はいいと思います自宅保管品になりますのでご理解の方宜しくお願いします#茶道具#掛軸#一行#大徳寺#黄梅院#宮西玄性#玄性#小林太玄#無事#無事是貴人#日々是好日
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