茶道具 掛軸 大徳寺塔頭黄梅院 宮西玄性 無事是貴人

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大徳寺黄梅院前住職宮西玄性（1904~1982）無事是貴人若干シミがありますが経年の割には状態はいいと思います自宅保管品になりますのでご理解の方宜しくお願いします#茶道具#掛軸#一行#大徳寺#黄梅院#宮西玄性#玄性#小林太玄#無事#無事是貴人#日々是好日