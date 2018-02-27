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名品　内藤裕作　象嵌大壺　花入　送料込み0819
商品番号 C83524275743
商品名

名品　内藤裕作　象嵌大壺　花入　送料込み0819
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！胴幅　37.0cm高さ　29.0cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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